Rosalía se transforma en escultura viva en la Met Gala 2025: ¿Confirma su nuevo disco?

Por cuarto año consecutivo, Rosalía ha pisado la Met Gala con la fuerza de quien ya no sorprende por estar, sino por cómo lo hace. En una edición marcada por el dominio del negro, la artista ha apostado por el blanco con un diseño de Balmain que ha acaparado todas las miradas. Su elección no ha sido casual: el tema de esta edición, titulado como tailored for you (diseñado para ti), exigía una interpretación personal y única. Y Rosalía, fiel a su sello, lo ha llevado más allá.

El diseño, obra del director creativo Olivier Rousteing, no se limita a ser un vestido: es una pieza escultórica construida directamente sobre el cuerpo de la cantante. Con una parte superior rígida que simula un torso clásico en escayola y una falda fluida repleta de pliegues sofisticados, el look recuerda a las esculturas de mármol que pueblan los museos, pero con la frescura y modernidad de la moda actual.

La catalana no solo ha acertado en el vestido. El beauty look ha sido el complemento perfecto para elevar aún más su aparición. Ojos ahumados en tonos oscuros y un peinado de ondas al agua han añadido dramatismo sin restar protagonismo a la pieza central: el vestido. La armonía entre maquillaje, peinado y vestuario ha demostrado que cada detalle estaba medido al milímetro.

Pero esto no es todo, ya que Rosalía, durante la alfombra roja fue preguntada acerca de su nuevo disco. La cantante, entonces, aseguró que se vienen cosas en su carrera musical y que tiene muchas ganas de hablar de ello, pero que no por ahora.

En una noche en la que nombres como Zendaya, Rihanna o Georgina Rodríguez —quien debutaba en esta edición— también brillaron, Rosalía ha sabido mantenerse firme en la cima. Su compromiso con el concepto, su colaboración con Balmain y su capacidad para convertir la moda en arte hacen que, un año más, se cuele entre las mejor vestidas. Porque si algo ha dejado claro Rosalía, es que en la Met Gala, ella juega en otra liga.