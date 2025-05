Rosalía llega a su hotel en Nueva York antes de la Met Gala 2025 y su outfit se ha vuelto viral

La Met Gala es uno de los principales eventos de moda del año, y el primer lunes de mayo acuden cientos de figuras relevantes y conocidas de todo el mundo a lucir sus mejores galas a la alfombra roja temática del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

No se sabe quién acudirá a la gala hasta la misma noche, pero hay varias caras que vemos todos los años, varias de ellas españolas. Dos de las figuras nacionales que más hemos visto en la Met Gala son Rosalía y Penélope Cruz, por lo que aunque no tengamos confirmación directa de que estarán, no es difícil adivinarlo. Con una entrada que vale unos 75.000 dólares y una lista de invitados que requiere la aprobación personal de Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue, la Met Gala no es sólo exclusiva, sino que muchos consideran que asistir es uno de los principales honores a los que se puede alcanzar. En el caso de Rosalía, este año sería su cuarta aparición en el evento, tras arrasar en 2021 y 2022 y su notada ausencia en el 2023, antes de reaparecer en 2024.

En el caso de Rosalía, ya tenemos casi seguro que la veremos cruzar la alfombra roja, ya que se la vio recientemente entrando a un hotel en Nueva York en el que se alojará hasta después de la gala. En las fotos podemos verla vestida entera de blanco, con una camiseta que reza "Protect me from what I want" (o "protégeme de lo que quiero"), una falda de vuelo que recuerda a unas enaguas y unas deportivas con tacos de marca New Balance. La cantante además se encuentra en medio de una ola de rumores acerca de su nueva pareja, con el que se le vio recientemente por Beverly Hills.

El lema "protect me from what I want" que llevaba en su camiseta se ha utilizado en repetidas ocasiones, entre las que se puede destacar la canción de 2003 del grupo Placebo, las obras de la artista visual Jenny Holzer, conocida por hacer "truisms" o perogrulladas, e incluso una canción no publicada de Dua Lipa.

Todavía no sabemos qué llevará Rosalía a la alfombra roja, que este año tiene la temática de "Tailored to you" (o A medida para ti), que busca resaltar el talento y la vestimenta negra, y tenemos muchas ganas de ver qué hace. Lo que sí sabemos es lo que llevó en sus anteriores apariciones en este exclusivo evento.

Estos han sido los looks de Rosalía en la Met Gala

Rosalía tuvo su debut en la Met Gala en 2021, cuando deslumbró con un mantón de cuero rojo firmado por Rick Owens en un conjunto tanto folclórico como avant-garde. De pies a cabeza vestida de rojo, con el mencionado mantón que recuerda al mantón de manila y unos pantalones rojos de flecos. Sin duda fue una de las mejores vestidas de la noche.

Rosalía en la Gala MET | Getty

Un año después, en 2022 apareció vestida de Givenchy con un vestido impecablemente ornamentado con detalles plateados y un sobrio moño en el pelo. El vestido contaba con un cuerpo ceñido y cubierto de detalles y unas mangas vaporosas que creaban una silueta hechizante.

Rosalía en la MET Gala 2022. | GTRES

Tras una marcada ausencia en 2023, la cantante volvió a tope en 2024 con un conjunto algo más sobrio que otros años pero igual de icónico. Con un vestido satinado negro de palabra de honor firmado por Dior y un pañuelo que cubría su rostro, Rosalía siempre destaca, aunque su conjunto fuese menos vistoso que otros años.

Rosalía en la Met Gala 2024 | Getty Images

Indudablemente, Rosalía es una de las figuras que más ganas tenemos de ver en la Met Gala, todos los años, y este no es una excepción.