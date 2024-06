Ibai cuenta la curiosa forma en la que se enteró del fichaje de Mbappé por el Real Madrid hace 4 meses

El mundo del streaming hispanohablante no se entiende sin Ibai Llanos. Y es que el creador de contenido vasco se encuentra siempre en el ojo del huracán, para lo bueno y para lo malo. Esa posición le permite, claro, enterarse de todo tipo de noticias con mayor antelación que el resto de los mortales. Por ejemplo, tal y como él ha asegurado en las últimas horas, pudo enterarse del fichaje de Mbappé por el Real Madrid hace ya 4 meses.

Como tantos otros madridistas, Ibai llevaba años deseando con anhelo la oficialización del fichaje de Mbappé por el club blanco. Por eso mismo, cuando al final el fichaje se confirmó ayer, 3 de junio, no pudo evitar reaccionar como lo haría cualquier otro merengue. Sin embargo, Ibai sabía de esto desde hace algún tiempo. Según él mismo reveló en su último directo, hace ya "3 o 4 meses" que sabía que el delantero francés se uniría al equipo de la capital gracias a una filtración que tuvo lugar durante la preparación de La Velada del Año 4.

Según contó Ibai, la peculiar historia comenzó tras conseguir que el estadio Santiago Bernabéu fuera sede de La Velada del Año 4. Durante el trabajo posterior, un diseñador gráfico del creador de contenido se puso en contacto con el Real Madrid para conseguir una serie de recursos de cara a la futura presentación del Bernabéu como lugar donde se realizará La Velada 4. Así pues, un trabajador del Real Madrid envió al diseñador un vídeo en el que explicaba dónde se encontraban unos archivos que necesitarían para realizar los grafismos La Velada.

Fue en esa grabación donde se produjo la filtración: "Si parabas el vídeo justo al final, aparecía un archivo que ponía Presentación Kylian Mbappé". A pesar de que hubiera podido dar la exclusiva que todo el mundo estaba esperando, Ibai decidió que aquello no sería lo correcto. Por supuesto, no quiso poner en riesgo la celebración de La Velada en el Bernabéu por algo que, según él, "no venía a cuento".