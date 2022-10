Ibai deja TortillaLand 2: "Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, tampoco me apetece ser una molestia"

Las despedidas nunca son fáciles, y con la importancia que ha cobrado Ibai dentro del argumento de TortillaLand 2, era de esperar que su salida de la serie fuese un momento muy triste para su audiencia. El éxito de Ibai se ha caracterizado por poner grandes esfuerzos en desarrollar muchos proyectos innovadores dentro de la plataforma, y es raro que se dedique durante mucho tiempo a un mismo evento, por lo que era lógico que el streamer fuese a anunciar su salida de la serie tarde o temprano. Finalmente, ayer explicó que ese episodio sería su último día en TortillaLand, y decidió despedirse a lo grande: haciendo estallar su casa en el videojuego.

"Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, tampoco me apetece ser una molestia para la gente", explicó Ibai antes de arrancar su último episodio. El propio organizador de la serie, AuronPlay, también reflexionó al respecto durante su stream, y aunque no descartó que pudiese hacer alguna aparición puntual en el futuro, reconoció que Ibai tenía otros proyectos en los que centrarse, y que La Velada del Año dentro de Minecraft fue el punto culmen de su participación en la serie, por lo que era normal que ahora quisiese marcarse otros objetivos.

No cabe duda de que, con su participación hasta la fecha, Ibai ha contribuido enormemente a que TortillaLand 2 sea tan relevante como lo ha sido, y eso que el propio streamer ha reconocido no sentirse especialmente atraído por un videojuego como Minecraft. A partir de ahora, la serie seguirá su camino con el resto de grandes creadores que siguen dentro de ella, e Ibai pasará a trabajar en los eventos que le esperan a su canal para los próximos meses. ¡Y que siga saliendo todo igual de bien!