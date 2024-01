Ibai explota contra Espe y Perxitaa por las negociaciones de una jugadora: "Que poca dignidad tiene la gente"

Pese a que acaba de comenzar el 2024, la Kings League ya ha empezado a sufrir nuevas polémicas, algo que ha provocado que Ibai explote frente a la situación en la que se encuentra y diga que es "una puta vergüenza" lo que hacen algunos equipos. Además, señala que no entiende cómo puede ser que, en una liga que apenas tiene unos meses de vida y en la que se han inventado las reglas, haya equipos tan "ratas" y personas con tan "poca dignidad", algo que ha sorprendido a muchos.

Y, aunque al principio Ibai no quería decir de quién estaba hablando y qué era lo que había ocurrido para que saltara de esta forma, finalmente ha terminado confesando que el problema viene a raíz de una negociación que estaba haciendo con Aniquiladoras FC. Porque, pese a que él estaba intentando comprar a una jugadora, el equipo de Espe ha terminado vendiéndosela a Troncas FC sin decirle nada a Ibai, por lo que no le han dado la oportunidad de hacer una contraoferta. Esto es algo que le ha molestado especialmente, ya que no entiende por qué, si estaban negociando con él, no le han dicho nada antes de cerrar el trato con el equipo de Perxitaa.

A raíz de esto, Espe también ha decidido unirse a la llamada en la que estaba hablando Ibai para poder defenderse, momento en el que ha asegurado que todavía no hay nada cerrado, sino que se trata de una confusión que se ha creado dentro del equipo. Por tanto, señala que todo sigue igual que antes, por lo que, a diferencia de lo que creía Ibai, Aniquiladoras FC todavía no ha vendido a la jugadora por la que él estaba negociando.

Pero, pese a estas palabras de Espe, Perxitaa ha asegurado que a él sí que le han dicho que estaba cerrado, algo que ha provocado todavía una mayor confusión frente a esta polémica, especialmente porque a Ibai también le habían dicho algo similar anteriormente. Y, precisamente por esto, el presidente de Porcinas FC ha etiquetado de "raterío" este tipo de actuaciones, ya que no entiende por qué le confirman algo a un equipo y después cambian al día siguiente.

Sin duda, esta es una situación que ha sorprendido mucho a todos los seguidores de la Kings League, por lo que habrá que ver cómo terminan resolviendo toda esta polémica.