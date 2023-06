Ibai explota contra la LVP: "Yo de esta liga no hago ni un partido más, de mí no se ríe nadie"

Pese a que las competiciones de eSports suelen estar muy acostumbradas a que sus equipos se enfrenten a problemas técnicos, la solución que se ofrece para arreglar este problema no es siempre la más acertada. Y, precisamente por esto, Ibai ha terminado muy cabreado con la LVP, a quienes les ha asegurado que no piensa cubrir ni un solo partido más de la Superliga de League of Legends.

Este enfado ha surgido a raíz de que el cliente del torneo no funcionara correctamente, algo que ha provocado que los jugadores de KOI no consiguieran entrar y, por tanto, presentarse a tiempo para el inicio del partido. Pese a que este ha sido un problema técnico externo al equipo, la LVP ha decidido darles tan solo cinco minutos para presentarse y, al no conseguir solucionar este problema, han dado la victoria al equipo rival "por incomparecencia".

Esta situación ha sorprendido mucho a todo KOI, ya que cuando ocurren este tipo de incidencias durante los torneos no se suele dar la victoria al equipo enemigo directamente, sino que el partido suele aplazarse unas horas o incluso se deja para otro día. Esto es algo que el propio Ibai ha recordado que ocurrió durante el enfrentamiento de KOI y Fnatic en VALORANT, donde tuvieron que aplazar el partido durante once días debido a que los rivales tenían COVID-19.

Por este motivo, Ibai ha terminado explotando contra la LVP por haber tomado una decisión tan drástica y precipitada, especialmente porque se ha tratado de un problema técnico externo al propio equipo. Por ello, el fundador de KOI ha asegurado que no piensa "dar ningún partido de esta liga" porque la gestión que han tenido de este caso le ha dejado una sensación muy mala, motivo por el que señala que no quiere saber nadamás de esta Superliga.

Finalmente, debido a todo el revuelo que se ha generado tras esta decisión tan polémica, la LVP ha terminado lanzando un comunicado en el que aseguran que revisarán la decisión de "dar por perdido el partido". De esta forma, buscan "poner en marcha una investigación" para saber mejor qué es lo que ha ocurrido, algo que no parece que vaya a hacer cambiar de opinión a Ibai, ya que había asegurado que, aunque repitieran el partido al día siguiente, no iba a cambiar de idea. Aun así, habrá que esperar para ver si deciden volver a celebrar este partido o si, por lo contrario, mantendrán su decisión de darlo por perdido.