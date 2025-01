Ibai Llanos muestra los frutos de su cambio físico: este es su peso y su porcentaje de grasa actual

Ibai Llanos continúa en su camino hacia un estilo de vida más saludable, tal y como demuestra constantemente en sus redes sociales. Con 108 vídeos documentando su progreso, el creador de contenido ha logrado perder una cantidad significativa de peso y mejorar su composición corporal de manera notable.

En los últimos días, el streamer ha optado por diversificar su rutina, dejando de lado el gimnasio en algunas ocasiones para centrarse en actividades más dinámicas. Junto a Joan Pradells, Ibai ha compartido vídeos en los que se le ve retándose en una pista de atletismo y jugando al baloncesto, demostrando que la actividad física también puede ser divertida.

Sin embargo, en su última publicación ha decidido ofrecer algo diferente: una revisión médica completa para evaluar con precisión sus avances. Para ello, se sometió a una serie de pruebas DEXA, un método avanzado para medir la composición corporal. "Estoy en esta máquina desnudo porque me voy a hacer la prueba más precisa posible donde vais a ver cuánto mido, cuánto peso y el porcentaje de grasa que tengo", explicó Ibai antes de someterse a las mediciones.

Los resultados han sido espectaculares. En comparación con su estado físico de hace unos meses, el streamer ha pasado de pesar 162 kilos con un 52% de grasa corporal y 1.890 cm³ de grasa visceral, a registrar un peso de 114 kilos, con un 35% de grasa corporal y 1.270 cm³ de grasa visceral. Además, ha ganado cuatro kilos de músculo, lo que refuerza su progreso hacia un mejor estado físico y de salud.

Ibai se mostró emocionado por los resultados: "Los resultados son espectaculares, sobre todo los de salud. Antes cuando hacía este tipo de análisis me salían todos los parámetros muy disparados porque al final pesaba 140, 150 o 160 kilos y tenía mucho más porcentaje de grasa. Me ha hecho muy feliz ver que todo el esfuerzo está teniendo recompensa".

Incluso Ferrán, el especialista encargado de su seguimiento, se mostró conmovido por los avances del streamer: "Me he llevado una gran alegría, sobre todo porque Ferrán me ha dado un gran abrazo porque estaba contento y feliz de ver la mejora brutal que he conseguido en términos de salud", contó Ibai a sus seguidores.

A pesar de estos logros, el proceso no ha terminado. Tanto Ibai como su entrenador, Valen, han intensificado el ritmo de trabajo para seguir progresando y alcanzar nuevos objetivos en los próximos meses. El streamer ha demostrado que con constancia y esfuerzo, cualquier meta es alcanzable.