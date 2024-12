Ibai Llanos sorprende con su increíble cambio físico al posar sin camiseta: ''¿Pero qué es este six pack?''

Ibai Llanos ha dejado sin palabras a sus seguidores tras compartir una imagen inédita en la que aparece sin camiseta, mostrando orgulloso el progreso de su cambio físico. Con casi 50 kilos menos y una nueva perspectiva sobre la vida, el streamer de 29 años se ha convertido en una fuente de inspiración para su comunidad.

En su cuenta de Instagram, Ibai compartió una story donde posa frente al espejo, acompañado por los comentarios entusiastas de su entrenador personal, Valen: "¿Pero qué es este six pack?". Este impactante progreso es fruto de un intenso proceso que comenzó hace menos de 100 días. Aunque no es la primera vez que Ibai intenta transformar su cuerpo, ahora lo hace con una mentalidad renovada: "Te puedes equivocar una vez, diez, 15 o 20, pero como mínimo lo sigues intentando", afirmó en un vídeo reciente.

El camino no ha sido fácil. En su publicación, Ibai recordó su primer intento fallido hace dos años, marcado por el estrés y la falta de tiempo personal debido a sus compromisos laborales: "En aquel momento no me prioricé a mí mismo. Es muy curioso ver cómo dos años después el cambio ha sido tan grande".

La historia del creador de contenido vasco no solo demuestra la importancia de la perseverancia, sino también que cualquier objetivo puede alcanzarse con esfuerzo y dedicación. Con cada paso, Ibai reafirma que su cambio físico no es solo una cuestión de estética, sino una transformación hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado.