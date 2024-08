Ibai muestra los resultados de su cambio físico y se marca un ambicioso objetivo

Ibai Llanos, el célebre streamer vasco conocido por romper récords de audiencia en Twitch, está alcanzando un nuevo hito, esta vez en su vida personal: su transformación física. Ibai, que ha compartido abiertamente su deseo de perder peso y mejorar su salud, ha encontrado en los últimos meses la constancia que antes se le había resistido.

El ajetreado calendario de Llanos había sido un obstáculo significativo en sus anteriores intentos por mejorar su forma física. Sin embargo, después del Mundial de la Kings League, decidió retomar su objetivo con renovada determinación. Partiendo con 18 kilos menos que en 2023, Ibai comentó en uno de sus streams que esta vez el punto de partida era inmejorable.

La clave del éxito de Ibai parece residir en su estricta disciplina. En un reciente stream durante la presentación de Mbappé con el Real Madrid, el streamer confirmó que estaba siguiendo un régimen riguroso, sin permitirse comidas trampa. Además, la continuidad de su esfuerzo es evidente en sus publicaciones en TikTok, donde comparte su progreso y motivación. En uno de estos clips, Ibai reveló sus objetivos: "Dentro de cuatro o cinco meses, siguiendo a este ritmo, yo debería haber perdido en torno a unos 25 kilos aproximadamente". Esta cifra es significativa, ya que le acercaría al peso que tenía en 2015. No obstante, Ibai enfatiza la importancia de no obsesionarse con los números. "Si en vez de 20 pierdo 14, me da igual. Quiero hacerlo bien", afirmó, subrayando su enfoque positivo y saludable hacia el proceso. "Cada cuerpo reacciona de una manera, hay semanas mejores y semanas peores", explicó, recordando a sus seguidores la importancia de la paciencia y la consistencia.

No cabe duda de que Ibai se está tomando todo este proceso muy en serio. Estamos seguros de que conseguirá su objetivo gracias a la disciplina y a la constancia que está mostrando en el día a día.