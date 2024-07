TheGrefg opina sobre por qué a Ibai le cuesta tanto su cambio físico: "Es lo único que le queda en su vida por completar"

Si algo ha demostrado TheGrefg a lo largo de sus años como youtuber y streamer es que no tiene miedo a expresar sus opiniones, incluso cuando estas tratan sobre sus compañeros de profesión. A pesar de que hace unos días opinase que no considera a Ibai un amigo, sí que tiene cierta confianza con él y está informado de los pasos que va dando en su vida, y el cambio físico que está intentando lograr es uno de los principales objetivos del streamer vasco en este momento. Es por eso que TheGrefg, cuando surgió el tema de conversación en su chat, quiso opinar al respecto, y lo hizo con un comentario que no ha dejado indiferente a nadie.

Esta no es la primera vez que Ibai intenta cambiar su físico y mejorar su salud: en el pasado lo ha intentado, con dietas estrictas y rutinas de ejercicio marcadas, pero las ha acabado abandonando por diferentes circunstancias. TheGrefg ha expresado una idea curiosa: según él, esta batalla que está lidiando desde hace años se le está resistiendo porque es el único gran reto que le queda por superar. Ha alcanzado logros con los que la mayoría de personas solo podrían soñar, y completar este cambio físico podría traerle, según opina TheGrefg, un sentimiento de vacío, como consecuencia de no tener otros objetivos vitales.

La mayoría de las personas que han visto este clip de TheGrefg han estado de acuerdo en que su opinión es un poco tremendista, y tal vez demasiado atrevida: es probable que Ibai tenga otros muchos objetivos vitales que solo comparte, en todo caso, con su círculo más cercano, al que TheGrefg, tal y como ha dicho él mismo, no pertenece. Puede que la dificultad en completar este cambio físico esté, más bien, en el nivel de vida tan acelerado al que ha vivido Ibai en los últimos años, que es muy poco compatible con una dieta saludable y una rutina de ejercicio. El streamer parece determinado a mejorar su salud de una vez por todas, así que solo queda esperar que pueda cumplir este objetivo con éxito, sin prisa pero sin pausa.