Xokas defiende a Ibai de las críticas por su cambio físico: "Me jode que utilicéis mi entrenamiento como arma contra él"

Desde hace un tiempo estamos presenciando dos cambios físicos en el ecosistema de Twitch. Uno de ellos es el de Xokas, quien ya lleva cuatro meses entrenando duro y mejorando su alimentación para dar un salto de calidad en su salud. El otro es el de Ibai, quien lleva menos tiempo, aunque desde hace algo más de una semana parece estar tomándoselo más en serio que nunca. Sin embargo, son varios los que han criticado al vasco por haber fallado en el pasado en su intento de cambio físico.

Ahora Xokas ha querido salir en defensa de Ibai para dejar muy claro que no le parece bien que algunos hagan una comparación entre ambos para criticar al vasco, quien, evidentemente, parte de una situación de salud menos favorable que el gallego. "No me gusta que utilicéis como arma mi disciplina o mi cantidad de trabajo en el cambio físico para asestarle golpes a Ibai y a su entrenador", comenzó.

"Si hubieseis visto una comparativa o hubieseis hecho una investigación, habríais visto que Ibai ha bajado bastante de peso en los últimos meses [...] Es cierto, no se lo tomó tan en serio como se lo podría haber tomado, pero lo ha hecho y sigue haciendo el cambio. Y ahora ha decidido tomárselo más en serio de lo que se lo estaba tomando, lo cual está de puta madre", continuó.

Acto seguido, Xokas hizo hincapié en que su punto de partida y el de Ibai no son comparables, ya que este último ha partido con mucha más desventaja. "Entrenar estando gordo es mucho más difícil [...] Tiene que ser una putada ver que has bajado peso pero te ves igual porque te ves gordo. Eso mentalmente te hiere. No utilicéis mi entrenamiento como arma", zanjó.

Desde luego, razón no le falta a Xokas. Además, es hora de valorar todo el esfuerzo que está haciendo Ibai últimamente. Estamos seguros de que esta vez su mentalidad es la correcta y terminará logrando lo que tanto persigue.