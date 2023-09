Ibai y Úrsula Corberó revelan cómo se sintieron al encontrarse en Londres, cuando él estaba en un directo de la Kings League

Pese a que la mayoría de los seguidores de la Kings League saben que pueden esperarse cualquier cosa de los directos de Chup Chup, lo que nadie se imaginó es que Úrsula Corberó fuera a aparecer brevemente durante uno de ellos. Por este motivo, no es de extrañar que todos se sorprendieran frente a esta situación tan inesperada, la cual se dio cuando la actriz se cruzó con Ibai mientras ambos estaban en Londres. Aun así, desde realización quitaron rápidamente la cámara del vasco, por lo que muchos se quedaron con la curiosidad de saber qué había pasado exactamente en aquel momento.

Y, por lo que parece, la comunidad finalmente ha podido satisfacer su curiosidad, ya que ambos han hablado durante uno de los directos de Ibai sobre cómo vivieron aquel primer encuentro, del que los dos se fueron con una "sensación rara". Porque, tal y como ha explicado Ibai, él se pensó que la actriz habría pensado que se lo tenía muy creído porque apenas le dijo nada, cuando en realidad no supo cómo reaccionar porque estaba en directo, algo que ella no sabía cuando se acercó. Por este motivo, ese mismo día terminó escribiéndole por Instagram para disculparse por su reacción y asegurarse de que no se lo había mal, ni se había llevado una mala impresión de él.

Pero, según ha explicado Úrsula Corberó, ella no se pensó que tuviera una actitud altiva, sino todo lo contrario: creía que había reaccionado así porque no la conocía, motivo por el que en el directo se la escucha presentarse. Además, la actriz ha confesado que ella no suele acercarse así a otras personas famosas, pero que en ese momento le salió natural porque hacía poco que había estado hablando sobre él, y se sorprendió mucho al encontrarle en Londres.

Aun así, lo que más le preocupó no fue su reacción, sino el hecho de que tanto Ibai como su público hubieran escuchado el comentario humorístico (a la vez vergonzoso) que le hizo durante su primer encuentro: "que aproveche y que por el culo lo eches".

Pero, afortunadamente para ella, en aquel momento nadie escuchó esta broma, algo de lo que se ha alegrado. De todas formas, ahora que ya han pasado varios meses desde este primer encuentro, ya no duda en compartir esta anécdota porque, aunque en aquel momento se arrepintió nada más decirlo, ahora se ha quedado como una historia divertida que contar de este primer encuentro.