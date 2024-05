IlloJuan da una dosis de realidad a los aspirantes a streamers: "Hay mucha gente que se piensa que por encender la cámara ya debería ganar dinero, y no"

El sector streamer es un lugar muy hostil para los nuevos creadores. Encontrar un público lo suficientemente grande que esté dispuesto a apoyarte y a ver tu contenido es una labor difícil, y es por eso que la mayoría no llegan a tener un nivel suficiente como para dedicarse a ello de forma profesional. No es fácil concretar qué es lo que se necesita para entrar en el Olimpo de los streamers, pero muchos sí que se atreven a señalar por qué hay algunos que, después de unos meses en lo más alto, desaparecen sin dejar rastro. Ahora, IlloJuan se ha animado a compartir su opinión sobre muchos de los creadores que no logran ganarse la vida a largo plazo con su actividad como streamers.

Hay streamers que han alcanzado un gran éxito gracias a ser muy carismáticos, pero también hay quienes, ya sea por amiguismos, por ciertos momentos virales o por participar en algunos eventos concretos, llegan al top sin tener nada especial que los distinga de una persona común y corriente. Esos son, por lo general, los que tardan menos en bajar en audiencias y en desaparecer del mapa, e IlloJuan ha querido señalar el error que muchos de ellos cometen. Algunos dedican una gran cantidad de horas a estar en stream, pero sin ofrecer una experiencia diferente a la que ofrecen otros muchos creadores, y eso es algo que acaba por aburrir a la audiencia, que necesita conectar con la personalidad de los streamers a los que ve. Trabajar en la creación de streams más cortos pero también más interesantes es, según IlloJuan, una vía mucho más eficaz para ser un creador de contenido que se mantenga y se gane la vida con su actividad.

Por supuesto, ante una opinión como esta han surgido muchas respuestas que se han encargado de señalar a muchos grandes creadores que, en opinión de algunos, no tienen el carisma suficiente para ocupar la posición que ocupan en el sector streamer. A todas esas críticas, solo hay una respuesta posible: el tiempo pone a todo el mundo en su lugar, y pronto se demostrará si tenían razón con sus críticas.