Illojuan, hospitalizado por una misteriosa enfermedad

No sé si os pasa, pero hay ídolos y figuras públicas que destilan tan buen rollo que me parecen invulnerables en algunos temas mundanos. Leer que Illojuan está en el hospital, y que no se sabe por qué, me deja igual de pasmado que a sus fans.

"Llevo tantos días tan jodido que hoy he bajado a Málaga porque la pobre Masi no da más de sí, entre ayudarme y su trabajo", dice en su último tuit, a lo que la mentada responde con un cariñoso "te quiero mucho Juanabeto". Podría parecer un simple catarro de los que circulan por ahí, pero la siguiente frase del comunicado no tranquiliza a nadie: "Me acaban de ingresar porque llevo cuatro días sin comer ni beber apenas y estoy sin fuerzas".

Hace ya unos días dijo estar con 38-39 de fiebre, acusando (en broma) a Mangel de "haberle pegado algo" durante la retransmisión de los Game Awards. El también andaluz se deja ver poquísimo, aunque celebró tanto como LMDShow la histórica victoria de Ibai en la gala que podría -y debería- llevar su nombre.

Con esa excusa no hemos visto mucho de Illojuan en los últimos días, aparte de un cameo espectacular en el tradicional anuncio navideño de Campofrío, donde se ríe un poco de los estereotipos gamer que tienen los mayores sobre el mundo de Twitch.

En ningún momento ha confirmado qué es lo que le pasa, si bien una hospitalización no la hacen a la ligera en estos tiempos de pandemia. Así, las redes se han volcado en ánimos, preguntas y hasta homenajes al que sin duda es uno de los creadores de contenido más queridos de nuestro país.

"Os iré informando, espero estar en casa pronto" suena más a deseo que a promesa, y más sin saber qué le está fallando en el cuerpo para estar bajo mínimos. Lo primero es lo primero, sin salud no hay stream.