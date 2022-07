IlloJuan llora en directo al recibir la sorpresa más emotiva de toda su carrera en Twitch

Aunque solo se trate de cifras, alcanzar ciertas metas de seguidores o suscriptores siempre resulta emocionante para los creadores de contenido, y cuando estos logros llegan acompañados de una sorpresa inesperada, se corre el riesgo de que rueden las lágrimas en el momento menos oportuno. Esto es exactamente lo que le tocó vivir a IlloJuan durante la tarde de ayer en su emisión en directo: había anunciado por todo lo alto que por fin había superado la barrera del millón de suscriptores en YouTube, pero nunca se habría imaginado que sus seres más queridos entrarían en su directo para mandarle su felicitación.

Tanto sus padres como varios de los amigos de la familia se molestaron en grabar un vídeo para mandar su felicitación, y no es de extrañar que el pobre IlloJuan se emocionase tanto, teniendo en cuenta el enorme valor que da él a su familia y a la unión que mantiene con ella. Los seguidores del streamer no pudieron evitar sentir también una enorme emoción al ser testigos de este momento tan especial: no son muchas las ocasiones en las que han podido ver al streamer al que tanto admiran emocionado de esta manera, así que no cabe duda de que este momento será muy recordado por el fandom de IlloJuan.

Este creador de contenido ha llegado al millón de suscriptores gracias al empujoncito de ciertos vídeos virales que ha tenido durante las últimas semanas, pero en Twitch hace ya mucho tiempo que superó esa barrerá. Esta plataforma se ha convertido en su aliada absoluta para dar visibilidad a su contenido, y está claramente posicionado como uno de los streamers de referencia de nuestro país, tras superar los dos millones de seguidores y conseguir unas cifras envidiables en sus views. ¡Esperemos que le siga yendo así de bien durante mucho tiempo más!