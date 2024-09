IlloJuan regresa a Twitch y desvela que estuvo a punto de dejar la creación de contenido

A estas alturas de la película, no cabe duda de que IlloJuan es uno de los streamers que más cariño recibe por parte del público. Esto ha sido más evidente que nunca después de que anunciase su ruptura con Masi y se alejase de los directos, momento en el que los fans le han brindado su apoyo de manera incondicional. Ahora, después de un tiempo alejado de las cámaras, ha regresado a Twitch con un directo en el que ha hablado sin tapujos sobre las cosas que ha sentido estos meses.

Por un lado, el creador de contenido malagueño desveló a sus viewers que estuvo a punto de dejar la creación de contenido. Por suerte para todos, este pensamiento pareció durarle poco. "Hubo un momento en el que pensé en pirarme. Pirarme rollo me dedico a otra cosa. Es un pensamiento que me duró poco, me duró unos días". El factor fundamental para que Juan desterrase este pensamiento de su cabeza fue, según dice, el cariño de sus fans: "He recibido tanto cariño… Mira que llevo años dedicándome a esto, pero nunca he sentido tanta responsabilidad positiva, tanto cariño, tanto calor…".

Sin embargo, este no es el único tema candente del que IlloJuan ha hablado en su regreso a Twitch. También ha revelado cómo tanto Masi como él han llevado los comentarios de sus haters en estos meses. "Si os pensáis que las opiniones de la gente en Internet, en Twitter en particular, son verdad o afectan en algo, salid de ahí, porque no vale absolutamente para nada. Nosotros estamos bien, estamos de puta madre, avanzando, poquito a poco. Ha venido todo de golpe y por eso he tenido que pirarme un tiempo. Me ha venido bastante bien, he recargado mucho las pilas", comentó.

Desde luego, IlloJuan ha vuelto por todo lo alto y lo ha hecho con su transparencia característica. Es una verdadera suerte tener a un creador como él de regreso en la plataforma morada. Esperemos que esté bien y que su retorno a Twitch tan solo sirva para darle un empujón de ánimo más.