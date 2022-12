Illojuan sigue en el hospital: "No saben qué me pasa"

Si tienes que coger fuerzas para escribir un tuit, como le ha pasado a Illojuan, es que claramente no estás bien. "Estoy un poco mejor, ya puedo comer poco a poco cosas sólidas con la boca anestesiada y hablo un poco más que antes", dijo anoche el streamer en su cuenta oficial, aunque "Sigo ingresado porque aún no saben qué tengo exactamente".

Hoy hace una semana de los primeros síntomas de una enfermedad que le ha dejado "hecho polvo", y que le llevó de Madrid a su tierra natal para aliviar la rutina de Masi. "No sé cuándo se me quitará esto y podré irme a casa, y curarte tan lento desespera y aburre, pero bueno", explica, añadiendo con humor que cuando se cure "van a venir Just Chatting de nueve horas".

Creadores como Cheto, Cristinini, MenosTrece o Staxx (entre muchos otros) le han mandado muchos ánimos por público, aunque el que mejor parece estar informado es Xokas. En una charla con Rubius, la rata noruega se interesó por los orígenes y auténticos motivos del ingreso hospitalario, para lo que el de Lugo tenía respuestas a medias.

"Está mejor pero está jodido", dice ElXokas, dando más detalles de cómo se desarrolló todo: "Tuvo una infección bacteriana de mil pares de cojones". En palabras del streamer, le recetaron "incorrectamente" unos antibióticos, que se tradujo en una severa "infección en la boca" que le ha dejado "sin fuerzas". "Le ha mirado un tuerto", concluye, frente a un atónito Rubius.

El de Lugo opina que Illojuan saldrá en breve del hospital, un deseo que comparte Rubius y evidentemente el entorno del malagueño. "Que descanse, que es lo primero, y que no tarde en volver", son las palabras de Masi, con quien pasará los últimos días del año. Esperemos que ya cien por cien recuperado.