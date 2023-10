Un influencer colombiano se opera para aumentar su estatura en 6 centímetros

Hay algunos influencers a los que se les va el éxito y las ganas de ser virales completamente de las manos. Uno de los casos más locos que nos hemos encontrado es el de Yeferson Cossio, un influencer y creador de contenido colombiano nacido en Medellin en 1994, que no para de volverse viral por hacer las locuras más inimaginables posibles con su cuerpo.

Cossio comenzó su carrera como modelo profesional en 2013, cuando se unió a las agencias Stock Models, Informa Models y Athenea Models. Ha trabajado con varias marcas importantes de ropa, siendo especialista en ropa interior masculina y también ha sido ha sido la imagen de múltiples convenciones de tatuajes tanto nacionales como internacionales.

Empezó su andadura en Instagram en 2014 y en YouTube en 2016. Salto a la fama por sus explosivas fotos y por la cantidad de bromas pesadas que le jugaba a su expareja, Jenn Muriel, como a su hermana Cintia Cossio. Ahora tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, 16 millones en TikTok y 21 millones en Facebook, en parte gracias a las locuras que hace con su cuerpo, que generan titulares en todo el mundo.

La última de sus locuras ha sido una dolorosísima operación de alargamiento de piernas que ha compartido con este vídeo en el que muestra todo. "Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo", dijo en el video Yeferson Cossio que han visto más de 330.000 persona y ha acumulado más de 7.000 comentarios.

"Me hice la cirugía más dolorosa de todo mundo. No, no es un clickbait. He leído y hay muchos estudios, encuestas y esta está categorizada como la cirugía más dolorosa del mundo... de hecho, aquí mismo tengo una bombita del dolor", puntualizó el polémico influenciador.

"Hace dos años tuve una situación con las piernas que no pienso compartir ahora. Yo enanito no soy, tampoco soy el más alto, yo mido 1.77". "En 15 días vamos a empezar a alargar un milímetro por día. No creo que alcance al 1.87, tal vez, 1.83, 1.84", dijo en el video Cossio, quien actualmente se encuentra utilizando una silla de ruedas mientras continua su recuperación de la operación.

Su cirujano se encargó de explicar un poco los pasos y el procedimiento a seguir para poder llevar a cabo la rigurosa intervención, acompañado de videos de apoyo del momento exacto del procedimiento. "La mayoría de cirugías que hacemos son para corregir diferencias de longitud, que en un accidente pierden un hueso o que tienen un problema congénito y tienes una extremidad más corta entonces por eso los alargamos y les hacemos todo el tratamiento completo para que recuperen su vida normal", explicó el profesional de la salud.

En 2021 se volvió viral por perder una apuesta con su cuñado, el también influencer Jhoan Lopez. "Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: 'ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes'. No estoy preocupado", explicó en su momento.

"Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?", escribió el influencer que fue muy criticado en redes por lo que hizo.