Allá donde miremos en Instagram nos encontraremos un influencer que nos puede encajar por su forma de ser o por la manera en la que lleva su perfil. El mundo de los instagramers está repleto de posibilidades y la oferta es tan infinita que podemos encontrar aquellos que se dedican a hacer dibujos, a mostrar su cuerpo, a bailar, a cantar…

Al final, esta red social es una forma de expresión al mundo y muchos la aprovechan para demostrar también su arte y talento en diferentes versiones. Y a veces tienes una suerte increíble y te encuentras con un perfil prácticamente inigualable a otro y, claro, ¡lo stalkeas de arriba abajo! ¿Te ha pasado alguna vez?

Te haya pasado o no, ahora mismo te vamos a enseñar uno de esos perfiles en los que te vas a quedar mirando más que un rato. La instagramer en cuestión tiene un talento increíble pero tal vez por el nombre no la conozcas mucho: se llama Jazmina Daniel. Sin embargo, lo que nos ha flipado de esta chica no es su nombre sino que es capaz de pintarse en los labios cualquier cosa que te puedas imaginar.

¿No te crees lo que te estamos contando? Piensa por un momento en una imagen de Once (Stranger Things). ¿La tienes? Vale, ahora imagínatela pintada en los labios de una persona. ¿Imposible? ¡Para nada! Mira…

Si lo de Once te ha parecido una pasada, vamos a probar con una más difícil. ¿Qué nos dices de Billie Eilish? ¿Te la imaginas en unos labios?

¿Flipante, verdad? Los diseños de esta artistaza no solo son personas. Jazmina Daniel también se atreve con películas y series de dibujos animados llenos de detalles. Vamos, que no nos es difícil adivinar a la primera escenas de Las supernenas o Bob Esponja y pelis como, por ejemplo, Ratatouille o Toy Story.

Y para los amantes de Juego de Tronos: Daenerys y John Snow también tienen su representación.

No sabemos lo que será salir una noche con esos labios. Quizás un beso sería destrozar todo ese arte… Así que si buscan un diseño algo menos arriesgado entre sus fotos, también los tienes. Labios con lana, degradados y colores increíbles con los que contrarrestar todo esos “cuadros labiales”.

Otra cosa que nos alucina de esta influencer es que no solo trabaja en sus labios sino también en “la puesta en escena” de sus fotos. Así, podemos encontrar que sus propias uñas son, en la mayoría de las ocasiones, parte del atrezzo de la instantánea y complemento para sus labios. ¡Nos flipa!

Con todo este álbum no nos extraña que Jazmina acumule la friolera de 1,2 millones de seguidores en su cuenta. Tiene talento para cotillear todo su perfil durante un buen rato y ganarse un follow más que merecido. Si es que por más que pensamos no sabemos cómo consigue pintarse los labios así ni cuánto tiempo la llevara. Cada vez que pensamos en lo que cuesta tan solo perfilárselos…