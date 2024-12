IShowSpeed arrasa en los Streamer Awards 2024 y se lleva el premio a Streamer del Año

IShowSpeedse convirtió en el gran triunfador de los Streamer Awards 2024, llevándose a casa el prestigioso galardón a Streamer del Año, además de otros dos premios: Mejor Streamer Internacional y el Get Off Your A Award**, que reconoce a los mejores creadores de contenido en la categoría IRL.

El streamer no pudo contener la emoción al recibir el premio principal y agradeció con un discurso cargado de pasión. "Este premio significa mucho para mí. Me he enamorado de este juego del streaming. Me ha permitido expresarme de tantas maneras y mostrar quién soy", dijo Speed. Además, aseguró que no piensa detenerse en su carrera: "La pasión que tengo por el streaming y el amor que siento por ello… Este premio no es el final, hay mucho más por venir".

El evento, celebrado el pasado 7 de diciembre, también premió a Kai Cenat, quien, al igual que IShowSpeed, se llevó tres galardones. Cenat fue reconocido por Mejor Colaboración en Stream, Mejor Streamer de Just Chatting y Mejor Maratón de Stream, consolidando su lugar como una de las figuras más relevantes de la creación de contenido en 2024.

Ambos streamers dominaron la ceremonia con un total de seis premios entre ellos, lo que refleja el impacto que han tenido en la comunidad internacional durante este año.

En esta edición, Ibai Llanos fue el único hispanohablante nominado en la categoría de Streamer del Año, aunque no pudo superar la abrumadora popularidad de IShowSpeed. Aún así, la presencia de Ibai reafirma su posición como una de las figuras más importantes del streaming global. Eso sí, con sus éxitos en los Streamer Awards, IShowSpeed y Kai Cenat cierran 2024 como líderes indiscutibles del panorama del streaming, marcando un año que ha sido nada menos que estratosférico para ambos.