ITZY reaparece por sorpresa

¿Temporada baja en el K-pop? ¿Cuándo es eso que yo me entere? Agosto desde luego no, porque ITZY ha decidido que es el mejor momento para lanzar 'Not Shy', su nuevo single. Ayer pudimos ver el poster, al que los fans han reaccionado entusiasmados, y también dejaron caer el avance en vídeo de lo que podemos esperar más adelante.

JYP Entertainment, discográfica de las chicas, confirmó a través de las redes sociales que ITZY tiene posibilidades de tener un temazo candidato a canción del verano, aunque llegue algo tarde. Será el 17 de agosto, cinco meses después de su anterior EP 'Wanna Be'.

El trailer de su próximo trabajo muestra a Yeji, Ryujin, Lia, Yuna y Chaeryeong en una persecución de película. Y para asegurarse de que no había trampa ni cartón, la productora invitó a Yeji y Ryujin a que se sacaran el carnet de conducir. Vamos, que son ellas las que pilotan.

El rollito Quentin Tarantino se ve desde la estética de las chicas, el tipo de letra que utilizan para presentar a cada una de ellas, y los inconfundibles planos de pies y aéreos. El de Pulp Fiction estaría orgulloso del homenaje, y con lo friki que es para la música, no es descartable que incluya alguna pista suya en uno de sus largometrajes.

El título de esta canción es un pequeño juego de palabras similar al sonido de ITZY, y la intención del nuevo trabajo está clara: "Si las chicas enseñaron su carácter adolescente en 'Wanna Be', en esta ocasión quieren dejar claro que no se averguenzan -Not Shy- de mostrar algo encantador y poderoso".

ITZY solo tiene un año de vida pero ya cuenta con éxitos de la talla de 'ICY' (otro juego de palabras) y 'Dalla Dalla', superando de largo los 150 millones de reproducciones en ambos casos. Por eso, las reacciones en redes no podían ser más calurosas, un recibimiento que seguro se repetirá dentro de dos semanas.