Juan Guarnizo descarta pelear contra WestCol en La Velada y asegura que le gustaría enfrentarse a Auron

El streamer y creador de contenido Juan Guarnizo ha dejado clara su postura sobre una posible participación en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. En una reciente transmisión, Guarnizo aseguró que no aceptaría un combate contra WestCol, pero sí consideraría enfrentarse a AuronPlay.

"Con WestCol no quiero pelear. Siento que no sería agradable, la verdad. Siento que no sería una preparación ni una Velada agradable", afirmó el creador de contenido. Con estas palabras, Guarnizo descartó cualquier posibilidad de medirse en el ring con el colombiano, dejando entrever que no sería una experiencia positiva para él.

A pesar de su negativa a combatir contra WestCol, Guarnizo mencionó que le gustaría pelear con otros creadores, aunque algunas opciones resultan inviables. "Me gustaría con Spreen, que es imposible, y la más probable por temas físicos es con Auron", explicó. En este sentido, destacó que una pelea con AuronPlay sería su mejor opción y que, además, ambos han hablado de ello en varias ocasiones. "Me gustaría pelear con Auron porque él lo ha dicho últimamente y porque siento que sería una pelea muy divertida", comentó.

El streamer también dejó claro que, fuera de AuronPlay y Spreen, no le interesaría enfrentarse a nadie más en el evento de Ibai. "Del resto no me gustaría pelear con nadie más", sentenció. No obstante, admitió que, si bien la pelea más lógica sería contra AuronPlay, la que mejor encajaría a nivel narrativo dentro de la comunidad sería contra Spreen. "Por lore la mejor pelea que yo podría tener sería con Spreen. Pero no se puede por condiciones físicas", concluyó.

Con estas declaraciones, Juan Guarnizo parece haber limitado sus opciones dentro de La Velada del Año, dejando claro que solo consideraría subirse al ring bajo ciertas condiciones. Ahora, la decisión final dependerá de la organización y de si finalmente AuronPlay acepta el reto.