Paula Gonu aclara si iba drogada en el clip viral: "Me equivoqué de vaso o alguien lo cambió sin querer"

La influencer Paula Gonu ha hablado abiertamente sobre una reciente confusión en torno a su estado en un vídeo que se viralizó en redes sociales. En una entrevista en el podcast de ZETA Gaming, Gonu explicó la "rayada heavy" que sufrió tras ver los comentarios de la gente, que aseguraban que se encontraba bajo los efectos de sustancias.

"La primera rayada fue que la gente pensaba que me drogo sin yo hacerlo, porque si lo hiciera diría: pues bueno, me han visto y ya está", explicó la creadora de contenido. Sin embargo, su preocupación no terminó ahí. Gonu reveló que lo que realmente le inquietó fue la posibilidad de haber sido drogada sin su conocimiento: "Yo pensaba cómo se lo negaba a la gente que decía que parecía que me había drogado en ese vídeo, porque es que parece que sí. Entonces, claro, la segunda rayada era si me habían drogado y yo no me enteré".

A pesar de la duda, Paula Gonu descartó la posibilidad de haber sido víctima de una intoxicación involuntaria, ya que se encontraba con amigos y le parecería "muy heavy" que alguien lo hiciera intencionadamente. Sin embargo, planteó la posibilidad de haber tomado accidentalmente la copa de otra persona: "Que me equivocara de vaso o que alguien lo cambiase sin querer. Esa fue mi conclusión más clara".

La influencer insistió en que, aunque en el vídeo se la viera alterada, ella no consumió ninguna sustancia de manera voluntaria. "De fiesta me lo paso muy bien bebiendo o sin beber, se me va la olla igual", concluyó. Con estas declaraciones, Gonu intenta zanjar las especulaciones sobre su estado en ese momento, dejando claro que, aunque en la grabación pareciera lo contrario, no se droga.