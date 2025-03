Juan Guarnizo filtra la participación de Roro en La Velada del Año 5 y La Cobra podría repetir

El streamer Juan Guarnizo ha protagonizado una de las filtraciones más inesperadas de La Velada del Año 5. En lo que parecía una simple broma telefónica, el creador de contenido desveló sin querer un posible combate femenino entre RenRize y Roro, generando un gran revuelo en la comunidad.

Todo ocurrió durante una llamada en directo, cuando Guarnizo decidió gastar una broma a la mexicana RenRize. Su idea era hacerle creer que Ibai Llanos la estaba considerando para sustituir un combate femenino que supuestamente se había caído. Sin embargo, la jugada se volvió en su contra cuando RenRize, sin titubear, respondió que ya había sido contactada para pelear contra Roro.

La conversación dejó al streamer completamente descolocado. "Sí me mandaron mensaje, amigo. Me dijeron que contra Roro o algo así, una chava. Sí, ya les había dicho que mido 1,70 y peso 62 kilos, no más que me dijeron que tenía que bajar dos", explicó RenRize, revelando detalles que daban veracidad a la filtración.

Ante esto, Guarnizo optó por finalizar la llamada rápidamente, rompiendo a reír tras lo que parecía un intento fallido de generar contenido sin consecuencias. Sin embargo, la revelación de RenRize ha dado pie a múltiples especulaciones sobre si su combate contra Roro formará parte del esperado evento organizado por Ibai Llanos.

Por otro lado, otro nombre que resuena en los rumores de La Velada es el de La Cobra. El argentino estará en España la próxima semana y asistirá al partido del Real Madrid en el Metropolitano, justo antes de la presentación oficial de La Velada el lunes. Su presencia ha encendido las especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que podría ser uno de los participantes del evento, repitiendo asistencia.

A falta de la confirmación oficial de Ibai Llanos, lo sucedido con Guarnizo y RenRize ha dado más pistas de lo que se podría esperar en esta quinta edición del evento de boxeo más esperado del año.