El juzgado de Barcelona anula el contrato de confidencialidad que Dalas Review impuso a su ex

Un juzgado de Barcelona ha anulado el contrato de confidencialidad que Dalas Review hizo firmar a una de sus exparejas. La jueza considera que el documento tenía como única finalidad impedir que la joven hablara públicamente de su relación sentimental, coartando así su libertad de expresión. Además, ha rechazado la demanda de 40.000 euros que el creador de contenido interpuso contra ella por supuestamente violar ese acuerdo.

Según la sentencia, el contrato, similar al que el streamer hacía firmar a todas sus parejas, es irregular y beneficia exclusivamente a Dalas. La magistrada ha aceptado la petición de la defensa de la joven para declarar nulo el documento. El fallo cuestiona la validez del contrato, señalando que la expareja del youtuber no dominaba el español y, por tanto, no entendía completamente lo que estaba firmando. También destaca que no existía una relación profesional previa que justificara el acuerdo.

El contrato estipulaba que ambas partes solo podrían revelar información personal con el permiso expreso del otro y siempre de forma que generara un "impacto positivo". La jueza subraya que el único objetivo del documento era proteger al demandante y limitar las posibilidades de la demandada de hablar sobre su relación sin su autorización.

Este fallo judicial llega tras varios litigios protagonizados por el youtuber en los últimos años. Recientemente, el Tribunal Supremo confirmó su condena por la vía civil, obligándole a indemnizar al padre de otra expareja y a publicar la sentencia en su canal de YouTube.

Aunque Dalas Review ha recurrido la anulación del contrato ante la Audiencia Provincial de Barcelona, este nuevo revés judicial representa un importante paso para su expareja. La resolución pone de relieve la problemática del uso de contratos de confidencialidad en contextos personales y la necesidad de garantizar la libertad de expresión, incluso en relaciones privadas.