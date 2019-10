Hay momentos en la vida en los que hay que ponerse serio de verdad para conseguir que las cosas cambien de rumbo. Hablamos de parar en seco y hacer que se detengan ciertas acciones y ese es justo el momento por el que ahora mismo está pasando el K-pop.

Tras la reciente muerte de la K-popera Sulli, todo el sector se ha parado en seco y ha dicho: “BASTA”. Hace unos años Sulli tuvo que tomarse un descanso de su carrera profesional porque –decía– estaba totalmente agotada de comentarios negativos, rumores inventados y seguidores que se pasaban de la raya. Algo que no solo ha sufrido Sulli sino que muchas de las influencers que se mueven por redes sociales a día de hoy ya han denunciado en más de una ocasión.

No es público (y no sabemos si lo será) el motivo del fallecimiento de Sulli. Por el momento se desconoce, pero ya existen teorías en la red sobre si nuestra protagonista podría haber puesto fin a ese ciberacoso de la peor y más dramática forma posible.

Aunque no fuera el caso, como decimos, la situación no sería nueva, pues el K-pop ya ha sufrido antecedentes sobre este tipo de sucesos y no quiere que esto se vuelva a repetir bajo ningún concepto. Así que han dado un golpe sobre la mesa y han empezado a perseguir de manera muy exhaustiva a los ciberacosadores.

Esta semana, dos personas han sido enviadas a la Fiscalía por difundir comentarios ofensivos contra la actriz y modelo surcoreana Song Hye Kyo. Han sido acusados de violar la Ley de Promoción de la Información, difamando y atacando a la actriz.

En el caso del primer acusado reveló que nuestra protagonista podría haberse divorciado por estar liada con un patrocinador y, en el caso del segundo, por ataques personales contra la actriz. Poca broma.