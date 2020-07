Seguidores del K-Pop ¡traemos un calendario completito para vosotros! Coged vuestras agendas (o en su defecto papel y boli) y empezad a apuntar todo lo que os vamos a contar. En los próximos meses multitud de grupos de K-Pop visitarán Europa y seguro que no querrás perder las fechas que más te interesan, así que ¡vamos a repasarlas!

KNK. Los chicos de KNK comienzan su Sunrise Tour in Europe el 14 de agosto en Berlín y lo terminarán en París 11 días después. Por supuesto, en esta gira no podía faltar una parada en España. Su penúltimo concierto será en Madrid, en la sala But.

- 14 de agosto (miércoles) en Berlín

- 16 de agosto (viernes) en Varsovia

-18 de agosto (domingo) en Londres

- 21 de agosto (miércoles) en Lisboa

- 23 de agosto (viernes) en Madrid

- 25 de agosto (domingo) en París

Dok2. Tendrá que pasar el verano para que este rapero, que comenzó en esto de la música hace ya bastantes años, pise suelo español. Pero tranquilos, llegará el momento. Será el 16 de septiembre en la capital (sala Gotham) como parte de su gira 'Thunderground'.

- 11 de septiembre (miércoles) en Londres

- 13 de septiembre (viernes) en Varsovia

- 14 de septiembre (sábado) en Ámsterdam

- 16 de septiembre (lunes) en Madrid

- 17 de septiembre (martes) en Milán

- 19 de septiembre (jueves) en Berlín

- 21 de septiembre (sábado) en París

GOT7. Y ya bien entrados en el otoño (por cierto, planazo para ese mes) llegará GOT7 a Madrid pero no a cualquier sitio. La banda surcoreana ha elegido para su primera vez en nuestro país nada más y nada menos que en el WiZink Center. España será uno de los países que pisen durante su tour a mediados de octubre.

- 8 de octubre (martes) en Ámsterdam

- 11 de octubre (viernes) en Londres

- 13 de octubre (domingo) en Berlín

- 16 de octubre (miércoles) en Madrid

- 19 de octubre (sábado) en París

Jay Park. A este Tauro de 32 años (sí, has leído bien, ¡tiene 32 años!) se le viene un octubre movidito. Sexy 4Eva (así se llama su gira) pasará por las siguientes ciudades que te dejamos a continuación (incluida una de España, claro)

- 17 de octubre (jueves) en Helsinki

- 20 de octubre (domingo) en Londres

- 23 de octubre (miércoles) en Madrid

- 25 de octubre (viernes) en París

- 27 de octubre (domingo) en Berlín

- 31 de octubre (jueves) en Ámsterdam

- 2 de noviembre (sábado) en Moscú

DAY 6. Si quieres que sigamos avanzando en el tiempo (para que te dé tiempo a ahorrar y a tener preparado el dinero para la entrada) nosotros seguimos avanzando. Hemos llegado a 2020 y, para empezar bien el año, DAY6 ofrecerá un concierto en Madrid como parte de su Day6 World Tour. Será el 31 de enero y con él cerrarán toda su gira.