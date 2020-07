La youtuber británica se centra en subir videotutoriales y blogs basados, en su mayoría, en belleza o en aspectos personales que sus seguidores le preguntan a la influencer. Marina Joyce ya tuvo su momento viral en redes sociales hace tres años por un supuesto secuestro a manos de su novio. Ahora ha vuelto a pasar algo similar, en el vídeo te damos todos los detalles.

Toda esta historia se remonta a tres años atrás cuando la preocupación de sus fans aumentó por lo que Marina Joyce mostraba en sus redes sociales. Estos veían que Joyce se comportaba de una manera bastante extraña, como si estuviera asustada constantemente. Sus fans dieron la voz de alarma y comenzaron a darle una serie de mensajes para que pudiera decir de manera "encriptada" que necesitaba la ayuda de alguien externo.

La repercusión que tuvo esto fue tal que la policía tuvo que ir en primera persona a la casa de la joven para comprobar que se encontraba bien y que no había sido secuestrada por su novio ni nada por el estilo.

Ahora las redes sociales han vuelto a las andadas con la joven Joyce porque han visto que esta ha desaparecido de la noche a la mañana en sus redes sociales, además, el 31 de julio su nombre y fotografía fue publicada en la cuenta de Twitter @missingpeople. Esto causó el revuelo entre sus seguidores y las personas que conocían su historia pasada, haciendo que todos saquen su faceta de detectives para conseguir descifrar dónde está Marina Joyce.

Miles de hilos y de teorías se han creado alrededor del paradero de la joven, pero casi todos compartían los mismos datos sobre su desaparición.

Su novio colgó una fotografía en su Instagram con el siguiente mensaje: "Esto es un post temporal para mandar un mensaje a todas las personas preocupadas por Marina. Todo se está tratando de manera profesional. Por favor, no os preocupéis por si está sana y salva (os aseguro que lo está). También toda esa gente que cree que me estoy comportando de manera "sospechosa" solamente están desinformados y no me conocéis en absoluto. Buenas noches gente".

Un amigo suyo también colgó una serie de tweets pero uno de los más destacados por los fans de Marina Joyce fue el siguiente: "Marina no está desaparecida y he visto el tweet. Se quedó conmigo en el supuesto último día en el que fue vista por última vez. Después se fue a quedarse con un amigo en común una semana y, después, fue a visitar a otra persona hace unos días #findMarinaJoyce".

En el vídeo te contamos todos los detalles de cómo ha terminado la historia.

Los usuarios de Twitter no han tardado en meterse de lleno en la nueva historia de Marina Joyce para intentar descubrir qué pasaba con la joven pero, a su vez, para subir todos los memes posibles relacionados con este nuevo episodio de investigaciones en la red social.

Y, como era de esperar, también se han hecho decenas de hilos explicando y dando todas las posibles pistas relacionadas con la desaparición de Marina Joyce, teniendo sus nuevas publicaciones y actualizando todo el contenido que los usuarios iban investigando y descubriendo por las redes sociales de la youtuber británica.