Laura López: Ocho cosas que (quizá) no sabías sobre la tiktokera

Laura López (@lauralp21) es una de las usuarias españolas de TikTok con más seguidores. A sus 19 años cuenta con más de 3 millones de seguidores en la plataforma, pero su fama viene de lejos ya que se dio a conocer en Musical.ly. Estas son algunos de los aspectos sobre la tiktoker que quizá no conocías.

1. Almeriense y sagitario

Laura López nació en Almería el 21 de diciembre de 2001, por lo que su signo del zodíaco corresponde con Sagitario. Según el horóscopo, Laura como Sagitario es divertida, curiosa, generosa, idealista y le encanta viajar.

2. ¿Qué estudia?

A pesar de contar con un gran número de seguidores que la respaldan, Laura compagina su vida como 'influencer', promocionando marcas y rodando colaboraciones, con sus estudios. La joven estudia la carrera de Historia en la Universidad de Almería y no es raro verla instando a sus seguidores a visitar el Museo del Prado o, por ejemplo, divulgando datos sobre el Antiguo Egipto.

@lauralp21 Tiktok haz tu magia😳 COMENTA TU EDAD🤓 ##aprendecontiktok [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6873523622120622849|||♬ sonido original - Laura Lopez]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6873523622120622849|||♬ sonido original - Laura Lopez]]

3. Creatividad

Laura es una chica muy creativa. Su amor por el arte se puede apreciar en muchos de sus vídeos de TikTok donde utiliza diferentes obras de arte de forma muy original (como pintándose un cuadro sobre la cara con 'pintura invisible' o las manos de La creación de Adán de Miguel Ángel), además de en sus estilismos. También son frecuentes sus maquillajes de fantasía y tutoriales.

4. Colaboraciones

Como buena almeriense, Laura no dudó en participar con David Bisbal y Pablo Alborán para promocionar sus singles. Además, también ha colaborado con otros 'musers' (ahora tiktokers) como Naim Darrechi, Daniela Blasco o Lola Lolita en el videoclip de la cantante Barei 'Your Numbre One'.

5. Bob Esponja y Disney Channel

Estas no son las únicas colaboraciones que ha hecho. Nickelodeon contó con ella para celebrar el cumpleaños de Bob Esponja y también ha participado en un programa juvenil de Disney Channel.

6. Gemela

Laura tiene una gemela. Tranqui, nos referimos a su 'hermana' ficticia. Al igual que Paula Gonu, la almeriense utiliza este divertido recurso en muchos de sus vídeos, sobre todo para tener una pareja de baile, para crear escenas humorísticas o recrear situaciones.

7. Conciencia

La madre de Laura es enfermera, por lo que ha aprovechado sus redes sociales para actuar como altavoz y concienciar sobre la importancia de utilizar mascarilla durante la pandemia de la COVID-19. Además de dar un truquito para quitarse los guantes de forma correcta y para evitar el contagio.

8. Libros

Al igual que otros tiktokers, Laura ha aprovechado su éxito para publicar varios libros en los que intercala historias inventadas con datos sobre su vida real. De momento cuenta con dos libros dentro de una serie llamada 'Follo your dreams' y cuenta con una edición en francés.