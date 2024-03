Laura Yanes carga contra la sanidad pública y las redes se le echan encima

Si sigues a Laura Yanes en redes, sabrás que está documentando paso a paso todo el proceso de su embarazo. La influencer no se guarda nada y cuenta con todo lujo de detalles cada novedad. Ahora, ha hablado sobre una prueba que le han hecho en la sanidad pública, con cuyo servicio no ha quedado demasiado contenta, llegando a criticar su funcionamiento.

"Me ha dejado con muy mal sabor de boca. Menos mal que fui antes a hacerme la otra ecografía (en la privada) y me dejaron súper tranquila. Porque si me tengo que quedar con lo que me ha dicho (en la pública) me habría quedado muy preocupada, y me hubiera ido directamente a otro sitio a pagar otra ecografía porque no me hubiese quedado tranquila [...] Ya os digo, he salido con muy mal sabor de boca y dando gracias a que tenía la otra ecografía antes", ha comentado la influencer.

En redes sociales parece que este mensaje negativo hacia los servicios de la sanidad pública no ha gustado. "Laura Yanes despotricando de la pública una vez más. Si la seguridad social deja que desear es porque se la han cargado, pero aún con esas ya querrían muchos países tener nuestro sistema sanitario [...] Estamos hablando de una ignorante que usa la urgencias para cualquier gilipollez y satura nuestro sistema. O gástate los lereles y te vas a tu amada sanidad privada", ha tuiteado una usuaria.

Está claro que todas y todos deberíamos de dar gracias por tener una sanidad pública, a la que deberíamos de defender a toda cosa. Es un verdadero tesoro que pagamos entre todos y al que, como es evidente, cada vez se le cuida menos. Quien quiera ir a la sanidad privada es libre de hacerlo y para eso está, pero es peligroso demonizar la sanidad pública. De eso no hay duda.