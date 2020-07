Ha llegado el verano de golpe, has ido a coger el bañador y, oh sorpresa, no te cabe ni la primera pierna. No hace falta ni que te preguntes qué ha pasado, el coronavirus llegó y dejó nuestras expectativas de chuloplaya en el mismo lugar donde se quedaron nuestras ganas por salir cuando no se podía. F en el chat.

Lo 'bueno' es que todo el mundo está en las mismas, y se respira en el ambiente un espíritu de "tengo que ponerme buenorro", o más bien "tengo que deshacerme de este flotador en la barriga". Y los youtubers o influencers no solo no son ajenos a este problema, sino que muchos comparten sus deseos de adelgazar animando a sus seguidores a seguir el mismo camino.

Lolito fue pionero en eso de enfrentarse a los kilos de más en el enorme espejo que es Twitter. Es habitual por parte de sus haters que al experto en Fortnite le llamen gordo, pero él como quien oye llover. Y lo que es mejor: ha conseguido equilibrar su alimentación para bajar espectacularmente de peso durante la cuarentena, compartiendo sus avances y consejos con todo el que quiera escucharle.

No lleva un plan especialmente exigente, lo que le ha ganado la simpatía de muchos seguidores: "Para los que preguntáis que dieta estoy haciendo: ninguna. Solo hago cinco minutos de ejercicio por las mañanas e intento comer menos y más sano".

Goorgo es otro a los que le preocupa su salud y peso, pero como no podía adelgazar más sin parecer un fideo, estos días ha compartido orgulloso su cambio físico a mejor: "Veía cambios de gente, incluso de amigos cercanos pero siempre pensaba que yo no podría, hasta que un día decidí ponerme a ello y hacerlo sin excusas".

Rodeado de gente fit en su club de esports Team Heretics (del que es copropietario TheGrefg), Goorgo ha tenido que sudar de lo lindo para ponerse a tono, y el confinamiento ha sido un momento ideal: "Es duro pero merece la pena mentalmente y físicamente. Ánimo a todos mis panas".

El último en sumarse a todo esto es Ibai, un firme detractor de la gordofobia y conocido por sus numerosos intentos para perder peso: "Me gustaría ponerme a dieta pero mis dos grandes obstáculos son que me gusta comer trece veces al día y que tengo una fuerza de voluntad absolutamente lamentable".

Más allá de sus reflexiones cachondas y anteriores fracasos, hoy mismo ha comenzado la que seguro va a ser la ocasión definitiva. Su equipo le ha puesto un dietista, entrenador personal y un cámara que grabará todos sus avances, y ya de paso seguro que deja dos cosas para sus seguidores: ideas para perder peso y momentos inolvidables en su ya largo historial de éxitos.