Marbella Vice 2 volverá en 2024: ¿quiénes participarán y quiénes no?

Los amantes de las series de GTA roleplay están de celebración después de que la cuenta oficial de Marbella Vice haya anunciado que ya han empezado a trabajar en el desarrollo de la segunda edición de esta serie. Esta noticia no solo ha entusiasmado a los espectadores, sino que ya hay varios creadores de contenido emocionados con la idea que no han tardado en responder el tuit, como es el caso de Elisa Waves u Outconsumer. Aun así, no todo son buenas noticias, ya que por ahora solo han empezado a desarrollarla, motivo por el que todavía queda mucho para poder disfrutar de Marbella Vice 2, que no llegará hasta 2024.

Por otro lado, como no era de extrañar, en cuanto han anunciado esta serie los seguidores de IlloJuan no han tardado en ir a preguntarle si participará, ya que sin lugar a dudas su personaje fue uno de los protagonistas de la primera edición. Pese a ello, por ahora no ha dado una respuesta clara, ya que ha señalado que, aunque sea una de las series en las que mejor se lo ha pasado, "es más probable que no" participe, ya que no cree que la segunda temporada pueda superar a la primera.

Además, ha recordado que Marbella Vice fue "muy bonito porque fue todo muy orgánico", ya que todo salió de forma muy natural, por lo que no cree que la segunda temporada le salga igual. Aun así, debido a que también ha mencionado que, aunque ahora diga eso, no sabe lo que opinará en 2024, su comunidad sigue con la esperanza de que finalmente se anime y vuelva a entrar en esta serie de GTA roleplay. De todas formas, todavía queda mucho tiempo hasta que llegue el momento de disfrutar de Marbella Vice 2, por lo que por ahora habrá que esperar y ver cómo avanza esta segunda edición, la cual seguro que volverá a dejar grandes momentos para el recuerdo.