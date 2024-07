Marina Yers en el ojo del huracán por sus recientes declaraciones sobre la personas trans: "Una mujer trans nunca será una mujer"

No hay semana en la que Marina Yers no nos deje un nuevo titular. El último de ellos, igual que el 90% de los anteriores, viene acompañado de una polémica importante. En esta ocasión, a la influencer le están lloviendo las críticas por sus recientes declaraciones sobre las personas trans. Unas declaraciones que, desde luego, están siendo de lo más comentado en redes sociales durante las últimas horas.

Pero, ¿qué ha dicho exactamente Marina Yers? Durante su paso por un podcast, Yers fue preguntada por cuál es, según ella, la definición de lo que es una mujer. La influencer contestó lo siguiente: "Una persona de sexo femenino con dos cromosomas XX, la cual tiene la capacidad de crear vida dentro de su útero, que es uno de los órganos internos que posee, a parte de ovarios, vagina, trompas de falopio, etcétera… Una mujer también tiene ciclo menstrual, el cual hace que haya cambios hormonales dentro de su cuerpo. Esa sería la definición de una mujer".

Acto seguido, Marina Yers fue preguntada por las personas trans que se consideran mujeres. Llegado a este punto es cuando Yers realiza sus polémicas y criticadas —con razón— declaraciones: "Una mujer trans no es una mujer. No lo es. Científicamente y biológicamente, no lo es. Puede parecer una mujer con cambios estéticos y mutilación de sus genitales, pero nunca será una mujer. Es una realidad basada en la ciencia y en la biología humana. Estas declaraciones no deberían de causar polémica porque estoy basándome en las evidencias científicas".

Por supuesto, la influencer ha sido catalogada como tránsfoba en redes sociales. Y es que ni su definición acerca de lo que es una mujer ni sus opiniones sobre las mujeres trans parecen haber gustado. Desde luego, a quien siga un poco de cerca a Marina Yers estas declaraciones no le habrán pillado por sorpresa. Veremos cuál es su próxima polémica.