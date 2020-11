Marta Díaz se declara fan de Charli D'Amelio

Marta Díaz se ha declarado fan de Charli D’Amelio. La influencer ha realizado un preguntas y respuestas a través de su Instagram Stories y ha confesado cosas como que le encantaría conocer a esta estrella de TikTok.

Uno de sus seguidores ha querido saber qué famoso le haría ilusión conocer y Marta Díaz ha respondido lo siguiente: “Me encantaría conocer a Kylie Jenner y a Charli D’Amelio, no sé por qué pero me encanta”.

Aunque Marta es más de Instagram, la joven también se deja caer de vez en cuando por TikTok como buena chica nacida dentro de la generación Z. Por lo que no nos extraña nada que sea uno de los más de 97 millones de seguidores que D’Amelio tiene en esta red social.

Marta Díaz ha contado también que le encantaría poder volver a ver en concierto a Ariana Grande y ha respondido a otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ha reconocido que una de las partes que menos le gustan de ella y que cambiaría son sus manías y enfados y que si tuviera un superpoder este sería el de la teletransportación: “Lo tengo más claro que el agua, sería algo muy cómodo”.

La influencer ha escogido este superpoder porque de esta manera su relación a distancia con Sergio Reguilón, futbolista del Tottenham, sería mucho más llevadera. Aunque la joven ha reconocido que no le importa estar lejos porque le gusta viajar y descubrir otros lugares.

También, si pudiera teletransportarse, no tendría que depender de su familia o de vehículos de transporte con conductor (conocidos como VTC), ya que no tiene el carnet de conducir ni pensamientos de sacárselo a corto plazo, ya que le da pánico coger el coche y pensar que puede tener cualquier tipo de accidente. Se siente mucho más segura si alguien la lleva.