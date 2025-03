Marta Díaz por fin aprueba el examen teórico de conducir, y no te puedes perder los comentarios

Sacarse el carnet de conducir puede ser una tarea difícil, y la influencer española Marta Díaz ha estado compartiendo en redes las alegrías y penas de toda su batalla con los exámenes de la DGT. Tras un suspenso en febrero finalmente ha subido el esperado vídeo en el que descubre que ha aprobado el examen teórico.

Marta se ha colocado delante de la cámara mientras su hermana le dejaba adivinar cuántos fallos ha cometido esta vez; revelando para gran ilusión de la influencer que por fin ha aprobado con tan sólo dos fallos. A juzgar por los nervios y las expresiones de la tiktoker, parece que se hubiera sacado una oposición.

Entre gritos y saltos ha celebrado Marta su aprobado, agradeciendo a sus fans por todo el apoyo que había recibido, y alentando a su público a no desesperar si a la primera suspenden la prueba teórica. Menciona también que ahora le toca decidir qué coche va a escoger, ya que tiene "algunos pensados muy guays".

Como suele ocurrir, la respuesta a este vídeo ha sido variada, con muchas personas ofreciendo su apoyo a la tiktoker y muchas otras dejando comentarios mordaces como "Lo de tomarse el teórico como una carrera de física nuclear?", "Impresionante, no sé cómo has podido hacer semejante gesta tú sola, es increíble! Enhorabuena! q pasada! 25 años tiene la criatura" o "Lo has logrado! Es super difícil el examen, lo siguiente a por el MIR!".

Otros hacen chistes a su costa, como "Ahora a estudiar el manual del coche para las prácticas" o "Agradecida de estudiar física y no tener q someterme al estrés del teórico de marta", o la acusan de exprimir demasiado el proceso de sacarse el carnet para generar contenido: "y ahora queda el práctico… le da para 8 o 9 años de vídeos", "Ahora con el práctico tiene contenido hasta el 2068".