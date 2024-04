Mayichi revela su mala relación con las jugadoras de 1K: "No soy bien recibida"

La Kings & Queens League siempre nos deja algún mal rollo diario. No hay día en el que la liga de Gerard Piqué y compañía no deje alguna perlita y, esta vez, la protagonista es nada más y nada menos que Mayichi, la presidenta de 1K en la división femenina de la famosa liga de fútbol de creadores de contenido. Pero, ¿qué ha pasado exactamente?

Pues bien, si sigues la actualidad de la Queens League te habrás percatado de que, en ocasiones y a diferencia de otras presidentas y presidentes, Mayichi no va a ver jugar a las jugadoras de su equipo. Hasta ahora se pensaba que esto ocurría únicamente por problemas de agenda o porque la streamer tenía otros compromisos. Sin embargo, Mayichi, en uno de sus últimos streams, ha querido desfogarse y contar la realidad que se esconde detrás de esta curiosa situación.

"Yo soy una persona a la que si le dan amor y cariño y es recíproco, voy a estar con uñas y dientes hasta el final. Obviamente, si no me siento bien recibida en un sitio, no voy a ir. Creo que todo el mundo haría exactamente lo mismo que yo", comenzó Mayichi. "Fui con la mentalidad de ir y las propias jugadoras me dijeron que no fuera. Así que pensé que si algunas jugadores me dijeron que fuera, por algo será. Las pocas veces que no fui es porque no podía y cuando sí podía ir y no fui es porque vi cosas que no me gustaron un pelo y se me quitaron las ganas de ir. No voy a ir donde no soy bien recibida", zanjó Mayichi.

Por el momento, desconocemos por completo el motivo que tienen las jugadoras de 1K para que no quieran que Mayichi acuda a verlas jugar. Lo que está claro es que a la creadora de contenido parece haberle dolido esta situación, algo totalmente lógico y que nos habría pasado a cualquiera de nosotros.