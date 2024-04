Mayichi calienta aún más La Velada: "Si algún día se me va la cabeza y me da por decir todo la puedo liar mucho"

Todos tenemos nuestros secretos y nuestros trapos sucios y, por supuesto, los streamers no son una excepción. Además, es fácil imaginar que ellos conocen cosas de sus compañeros que podrían ponerles en serios aprietos de ser desveladas. Precisamente, esto es lo que ha dado a entender Mayichi recientemente.

Para dar un poco de contexto, parece ser que Zeling puso en boca de Mayichi algo que esta última nunca dijo. En concreto, Zeling comentó que Mayichi había dicho que Alana era suplente desde La Velada del Año 3. Sin embargo, esto no es así, ya que lo que realmente dijo Mayichi es que se habló mucho de Alana después de que Amouranth se retirase del evento.

Por supuesto, esto no le ha sentado del todo bien a Mayichi, quien ha declarado lo siguiente: "Si algún día se me va la cabeza del todo y me da por decir todo, todo, todo, la puedo liar mucho, mucho. Así que mejor que no se me vaya nunca la pinza". "Yo solo dije que me sonaba que vi vídeos de Alana (entrenando boxeo) cuando yo estaba entrenando para La Velada", terminó de explicar.

Así pues, parece que todo ha sido fruto de un malentendido. Pero, ¿qué será lo que Mayichi sabe? ¿Qué es para que, según ella, pueda liarla tanto si lo cuente? Seguramente nunca lo sabremos, así que ya queda a interpretación de cada uno. Todos somos libres de teorizar lo que queramos. Eso sí: lo más seguro es que nunca logremos acertarlo.