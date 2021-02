El mensaje de BTS en Weverse que ha derretido al ARMY

Cada movimiento de BTS en redes provoca un terremoto por mucho cuidado que tengan los chicos de oro en pisar por donde andan. La semana pasada fue Yoongi con una simple foto en Weverse, la app que centraliza los anuncios oficiales que rodean a los reyes del K-pop.

El rapero puso un selfi sin comentarios y decenas de miles de usuarios encontraron "una razón para vivir". Vale, son memes, pero es que los números que mueven estos chicos no son ni medio normales. Para muestra un botón:

Si estás al día de las tendencias en redes sociales, habrás visto que Weverse es otra vez tema de conversación en Twitter, y no es por otra cosa que un breve mensaje de Jimin a sus fans. Con eso de que no pueden irse de gira parece que están dedicando más tiempo a los móviles, y uno de los integrantes más queridos de la banda ha hecho un guiñito al ARMY.

Jimin ha contestado desde su perfil verificado a la carta de una chica que le daba las gracias por "haberla hecho mejor persona" y hasta "haber salvado su vida". Unas palabras que conmovieron al cantante y cuya respuesta se ha viralizado internacionalmente.

"No sé cómo responder", comienza Jimin, "pero el ARMY no solo nos ha dado felicidad y alegría, sino que también se ha convertido en nuestra razón para vivir. Gracias por estar siempre a nuestro lado, y más en una época en la que no podemos reunirnos". Suficiente para romper el corazón de millones de fans por todo el mundo.

"Siento que vuestros corazones están un poco más desesperados que de costumbre, y ojalá no tengamos que esperar mucho para poder veros personalmente", concluye con lo que es una muestra más de la relación que tienen las superestrellas coreanas con su siempre fiel fandom. Y luego hay gente que se pregunta que por qué son los artistas más queridos del momento...