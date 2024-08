Mercedes Roa deja la presidencia de Club de Cuervos en la Kings League Américas por comentarios misóginos

Mercedes Roa, reconocida creadora de contenido, ha anunciado a través de un video en sus redes sociales su salida como presidenta de Club de Cuervos en la Kings League Américas. En la grabación, Roa reveló que la decisión fue tomada por los propietarios del equipo, quienes señalaron que los comentarios misóginos y de odio dirigidos hacia ella y el club habían sobrepasado las expectativas y afectaban la imagen del equipo.

"Ya no soy presidenta de Club de Cuervos", afirmó Roa en su declaración. La influencer explicó que, tras una reunión con los dueños, se le comunicó que la intensidad de los ataques en redes sociales se había convertido en un problema que no deseaban seguir tolerando, lo que llevó a su salida.

A pesar de la difícil situación, Roa confesó que nunca contempló renunciar a su cargo. "Yo juego fútbol desde pequeña y llevo cuatro años en redes, esos comentarios los he recibido siempre", comentó, aunque reconoció que la situación en la Kings League fue mucho más intensa. Según su testimonio, la avalancha de insultos y críticas le afectó profundamente, llevándola a una depresión severa y a una constante ansiedad, pero insistió en que su determinación de seguir adelante nunca flaqueó. No obstante, Roa expresó que, durante su tiempo como presidenta, no sintió el apoyo de nadie en el Club de Cuervos, especialmente de los dueños, quienes, según ella, comenzaron a apartarla gradualmente de las decisiones deportivas y de marketing hasta que finalmente decidieron prescindir de sus servicios.

Hasta la fecha, no se ha dado a conocer quién asumirá la presidencia de Club de Cuervos en la Kings League Américas. Mientras tanto, la salida de Mercedes Roa ha dejado en evidencia las tensiones y desafíos que aún persisten en el mundo del deporte y las redes sociales, especialmente para las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo.