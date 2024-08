Plex en su último directo con Frank Cuesta no desmiente los rumores de relación con ¿Marta Díaz o Nicki Nicole?

Plex, una de las figuras más influyentes de las redes sociales, ha estado en el centro de numerosos rumores románticos en estos días. Desde que se le relacionó con la cantante Nicki Nicole y la influencer Marta Díaz, sus fans han especulado sin descanso sobre si estás relaciones son ciertas o no. Sin embargo, Plex es conocido por ser reservado respecto a su vida personal, y ha preferido mantener un silencio casi absoluto sobre el tema… hasta ahora.

En su último directo, junto a Frank Cuesta, Plex finalmente rompió su silencio, aunque de una manera que nos ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. Durante la transmisión, Frank Cuesta lanzó una duda que todo el mundo deseaba hacer: "Oye, ¿es cierto que estás actualmente enrollado con una chica famosa?"

El rostro de Plex se quedó casi paralizado, una visible incomodidad acompañada de una media sonrisa no pasó desapercibida para los miles de espectadores. Con una pausa que se sintió eterna, Plex se quedó en silencio, intentando no meter la pata con lo que decía. A continuación, en lugar de negar tajantemente los rumores, Plex respondió con otra pregunta: "¿A qué chica te refieres? Últimamente se me ha asociado a varias."

Este comentario avivó aún más las especulaciones, sugiriendo que podría haber algo de verdad en los rumores. Un personaje misterioso desde la habitación de Frank, no quiso perder la oportunidad y propuso un juego: "¿Con quién te casarías, con quién te acostarías y a quién matarías: Lola Lolita, Nicki Nicole o Marta Díaz?" La reacción de Plex, un nerviso "Puffff", seguido de una negativa a contestar, solo alimentó las teorías de sus seguidores.

Aunque Plex evitó decir nada, este directo ha mostrado su evidente incomodidad ante el tema, lo que puede sugerir que algo podría estar ocurriendo. Especialmente, si consideramos las declaraciones de Marta Díaz, quien aseguró estar soltera, pero dejó abierta la posibilidad de casarse si la última persona a la que besó se lo pidiera ¿Será Plex el afortunado?

Por otro lado, Nicki Nicole, con quien también se le ha vinculado, no ha hecho declaraciones al respecto, pero su silencio ha sido interpretado por algunos como un signo de que podría estar involucrada en este supuesto romance.

Lo que está claro es que Plex ha dejado a todos con la miel en los labios, jugando al despiste y manteniendo el misterio. Por ahora, solo queda especular y seguir los movimientos del youtuber ¡La historia promete continuar!