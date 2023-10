Messi y su bronca a Ibai en pleno directo: lo más comentado del Balón de Oro

Ibai se ha convertido en una celebridad mucho más allá del sector de los streamers, y eso le ha dado la oportunidad de colaborar en una gran serie de proyectos que serían una fantasía para la mayoría de profesionales de la comunicación. El último de los sueños cumplidos ha sido la posibilidad de retransmitir a través de Twitch la gala del Balón de Oro, que Ibai estuvo comentando ayer por la noche. Además, muchos de los futbolistas más populares accedieron a tener una entrevista con él después de la ceremonia, y eso dio lugar a una interacción entre Messi e Ibai que nadie podrá olvidar jamás.

Ibai y Messi ya han tenido la oportunidad de conocerse en el pasado, y de forma bastante privada. No son pocas las bromas que los fans del streamer le hacen con respecto a su "amistad" con el mítico futbolista, y este vídeo ha conseguido confirmar la confianza que se tienen. Messi quiso echarle la bronca a Ibai en cuanto empezaron a hablar, porque mostró uno de los mensajes que le había mandado por WhatsApp, y lo acusó de no saber tener privacidad. Por supuesto, se trataba de una broma, pero muchos de los que han visto el clip, como TheGrefg, han reconocido que no sabrían dónde meterse si Leo Messi les dijese algo así en pleno directo.

Por suerte, el futbolista estaba de muy buen humor por haberse llevado su octavo Balón de Oro, así que no le insistió demasiado, e Ibai supo escurrir el bulto con otra pregunta diferente. Pero poca duda cabe de que este clip, que ha acumulado millones de views y ha sido comentado en todo el mundo, pasará a ser uno de los más afamados de la historia de Twitch. Ibai cerró la noche con una reflexión sobre lo muchísimo que ha cambiado su vida en los últimos años; ¡esperemos que haya dormido bien después de una de las noches más locas de su vida!