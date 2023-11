Mister Jägger pelea contra un miembro de la comunidad Mundari durante su viaje a Sudán del Sur

Por muchos creadores de contenido que haya, hay uno que siempre va a destacar por encima de los demás, y ese es Mister Jägger, algo que ha demostrado una vez más después de publicar un vídeo en X que ha vuelto a sorprender a todos. Hace apenas unos días que reveló que había volado hasta Sudán del Sur y, aunque no se sabe qué es lo que le ha llevado hasta allí, lo que sí que se sabe es que se encuentra junto a la comunidad Mundari, a quienes parece que ya ha conseguido cautivar tanto como a sus seguidores.

Pero, en este caso, los miembros de esta comunidad no se han visto sorprendidos por su ingenio a la hora de crear contenido, sino que lo que les ha impactado ha sido lo alto y grande que es, motivo por el que le han retado y querían pelear contra él. Y, tal y como ha demostrado siempre Mister Jägger, él no es alguien que dude a la hora de tirarse a la piscina, por lo que no ha tenido problemas en aceptar esta pelear amistosa contra uno de ellos.

Esto es precisamente lo que ha compartido en su perfil: un vídeo de apenas unos segundos en el que aparece peleando contra uno de sus miembros mientras los demás observan sonriendo esta batalla. Pero, aunque no se sabe cómo ha terminado, las redes no han tardado en divertirse al ver la situación tan inesperada en la que se encontraba Jägger, quien, además, ha querido bromear con que la Velada del Año 4debería ser contra la comunidad Mundari, y no contra otros creadores de contenido.

Sin duda, los seguidores de Mister Jägger nunca saben qué esperar de él, ya que siempre se las ingenia para sorprenderles con el contenido más inesperado posible, algo que hace de esto toda una experiencia de lo más divertida.