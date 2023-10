El monumental enfado de Xokas después de que lo hayan llamado calvo: "No me atribuyáis batallas que no estoy librando"

El Xokas es uno de los streamers que más polémicas y momentos virales ha protagonizado en los últimos años, desde que diese un salto enorme de popularidad y se convirtiese en una de las principales estrellas hispanohablantes de Twitch. Su peinado se ha convertido en uno de los signos más reconocibles de su apariencia, y recientemente recibió mucha atención por soltarse el pelo durante un stream y atusárselo frente a la cámara. La aparente coronilla que se vio en ese momento hizo que miles de personas le dedicasen mofas en redes, y que varios de sus compañeros streamers reaccionasen al tema.

Tras todo el revuelo que se ha montado por este asunto, El Xokas ha querido dar su opinión al respecto durante uno de sus directos, y no lo ha hecho con demasiada calma, precisamente. Entre gritos, preguntó a sus seguidores si de verdad veían una calva en su cabeza, ya que él creía tener una cantidad de pelo normal. Sus intentos de defender que no tiene coronilla no han servido de mucho, ya que las redes han insistido en que lo que se ve en esa imagen es un indicio de calvicie bien claro.

Teniendo en cuenta la notable prevalencia de la calvicie en la población masculina, tampoco es que un principio de coronilla sea un asunto tan dramático. Son muchos los streamers que, a pesar de su juventud, parecen empezar a tener entradas en su frente, y a otros muchos que tienen unos cuantos años más de edad directamente les falta pelo por casi toda la cabeza. Un pequeño vacile al respecto entra dentro de los límites de la confianza, pero atacar a una persona con este tipo de comentarios muy de seguido nunca puede ser admisible. ¡Aunque, teniendo en cuenta que estamos hablando de la audiencia de Twitch, casi parece un mal inevitable!