MrBeast sorprende a todo el mundo con su espectacular cambio físico

MrBeast no solo rompe récords en YouTube con sus vídeos virales y sus acciones solidarias. Ahora también lo hace con su propio cuerpo. El creador de contenido estadounidense ha revolucionado las redes sociales tras publicar una imagen que muestra el antes y el después de su transformación física, con resultados que han impactado incluso a sus fans más fieles.

En la fotografía compartida este 21 de abril en su cuenta de X (antes Twitter), Donaldson aparece con una musculatura mucho más definida, especialmente en brazos y abdomen, en contraste con su aspecto de 2022. "Go get gains boyz", escribió acompañando la imagen. En cuestión de minutos, la publicación se viralizó y otros usuarios empezaron a compartir montajes del antes y después, destacando no solo su cuerpo, sino también el cambio en su rostro, ahora más afinado y marcado.

El youtuber comenzó a tomarse en serio su entrenamiento en 2022, y desde entonces ha ido actualizando a sus seguidores sobre su progreso. En su primer año logró reducir a la mitad su porcentaje de grasa corporal, un logro que ya entonces sorprendió a muchos. Pero con esta última publicación ha dejado claro que su compromiso con el gimnasio no ha sido pasajero.

En enero, MrBeast mostró en un vídeo el gimnasio privado que utiliza para entrenar, equipado con material personalizado, incluidas pesas con el icónico logo del león que lo representa, y una enorme imagen motivacional del físico que aspira alcanzar. A pesar de su apretada agenda de grabaciones, asegura que encuentra la manera de entrenar incluso durante los viajes.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar. "Inspirador", "Qué locura de cambio" o "Es otro nivel de disciplina", han sido algunas de las respuestas más repetidas. Una vez más, MrBeast demuestra que donde pone el foco, consigue resultados. También en el gimnasio.