MrBeast supera a Despacito y consigue el vídeo con más me gusta en YouTube

Jimmy Donaldson, es decir, MrBeast, ha vuelto a hacer historia en YouTube. Su Short titulado Would You Fly To Paris For A Baguette? se ha convertido en el vídeo con más me gusta de la plataforma, desbancando a gigantes como el videoclip de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Publicado en diciembre de 2022, el vídeo, de menos de un minuto de duración, ha conseguido 54.77 millones de me gusta y más de 1.400 millones de visualizaciones. En él, MrBeast pregunta a varias personas si estarían dispuestas a viajar a París por 300 dólares, con el vuelo incluido, para traerle una baguette recién horneada.

El éxito del vídeo ha sido tal que ha superado a algunos de los contenidos más populares de YouTube. Despacito, que ostentaba el récord con 54.45 millones de me gusta, ha quedado relegado al segundo puesto, mientras que Baby Shark Dance, otro fenómeno viral, acumula 44.91 millones. MrBeast no solo domina la lista con este récord, sino que también cuenta con otros dos vídeos entre los diez más likeados de la historia de YouTube: Giving iPhones Instead Of Candy on Halloween (39.34 millones) y Katana Vs Bullet (35.85 millones).

Con una fortuna generada en gran parte por su contenido digital, Donaldson ha diversificado su imperio con negocios como Feastables, MrBeast Burger y Lunchly. Además, en 2024 fue el creador de contenido mejor pagado de YouTube, con ingresos anuales estimados en 85 millones de dólares. Así pues, el fenómeno MrBeast sigue creciendo y, con cada nuevo reto, parece no tener límites.