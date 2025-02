TheGrefg desvela cómo se enteró de la relación entre Gemita y Auron: "Mi cabeza colapsó"

David Cánovas, más conocido por todos nosotros como TheGrefg, ha vuelto a ser noticia tras revelar los detalles sobre cómo se enteró de la relación entre AuronPlay y Gemita. Durante su participación en el podcast Club 113, el streamer explicó que fue su expareja quien le contó la noticia en persona, con un curioso juego de pistas.

Según relató, el encuentro ocurrió en el Cupra Arena de la Kings League, donde Gemita se le acercó para darle la primicia. "David, tengo que contarte algo. Te voy a dar una pista: estoy con alguien que cantó en los Esland", le dijo. En un primer momento, Grefg pensó en el dúo Estopa, pero al descartar esa opción, entendió que se refería a AuronPlay.

El creador de contenido aseguró que la noticia no le afectó. "Cuando hablé en directo sobre que Auron y Gema estaban juntos, la opinión que yo di se la había dado, por ejemplo, a Ampeter. Le dije que me daba igual porque Auron no es un íntimo amigo mío, entonces que esté con mi ex, con quien no tengo ningún tipo de relación, no me importa", afirmó.

Las declaraciones de TheGrefg han generado un aluvión de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores destacaron su madurez al hablar del tema sin resentimientos, otros señalaron la curiosidad del momento en el que recibió la noticia. El vínculo entre Auron, Gemita y TheGrefg siempre ha sido objeto de interés dentro de la comunidad de streamers. Ahora, con esta revelación, se suma un nuevo episodio a esta historia que parece no tener final.