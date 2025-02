Roro sorprende a sus fans cocinando en un coche: "Cuando crees que ya no se puede superar..."

Aunque el boom de Roro ya haya pasado la influencer continúa apareciendo en todos las dos y sus vídeos continúan arrasando en TikTok donde ya tiene casi siete millones de seguidores.

Tras explotar en julio de 2024 con su serie de videos cocinándole platos super elaborados a su novio Pablo la tiktoker no ha parado de hacer videos, publicidades, colaboraciones con marcas, entrevistas, apariciones en alfombras rojas y de crecer en general.

Su último vídeo se ha vuelto viral y en el Roro va un paso más allá en sus locuras cocinando dentro de un coche.

"No os podéis imaginar lo rico que estaba", ha escrito sobre el pan brioche que ha empezado a preparar estando en el coche porque "no tenían nada en casa y decidí prepararlo por el camino".

Echó la leche en un cuenco, la calentó al sol, después añadió la levadura y el azúcar y dejó la mezcla reposando. Midió la harina y la echó junto a los huevos para después empezar a amasarla con la mano antes de echar mantequilla. Entonces cubrió el cuenco con papel film y lo dejó reposando.

Una hora después separo la masa en bolas, las metió en un molde y cuando llegó a casa las horneó y uso el pan para hacer unos sándwiches con jamón, que era lo único que tenían en la nevera.

Obviamente el vídeo está preparado pero la gente no deja de flipar en los comentarios. "En casa no tenían pan ni nada, pero en el coche tenía hasta levadura! mi coche con suerte lleva los papeles", dijo Mai y "Yo en el coche miro el movil y me mareo y esta jefa acaba de hacer pan", sentenció @NUMB260