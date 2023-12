¿Nimu y Delox son pareja? Un descuido en directo podría confirmar su relación

De entre todas las categorías de creación de contenido, la de ser streamer es una de las más traicioneras: cuando ocurre un descuido en pleno directo, no hay forma de editarlo para que la audiencia no se entere de algo que no interese comunicar. Son muchos los pequeños salseos que han surgido en la comunidad por este tipo de despistes, y el último de ellos atañe a dos creadores que hacía mucho que eran el objetivo del chismorreo streamer: Nimu y Delox. La aparición por sorpresa de ella en una entrevista que Delox estaba haciendo con Javi Oliveira ha hecho que se disparen los rumores sobre una posible relación de pareja.

Los fans más intensos de ambos streamers no se han sorprendido demasiado con este descuido de Nimu, ya que hacía tiempo que la mayoría de ellos suponían que estaban empezando su relación como pareja. La aparición de ella en plena entrevista es lo último que hacía falta para que aquellos que no estaban del todo convencidos de este rumor den por hecho que, o están viviendo juntos, o tienen la confianza suficiente como para entrar en la casa del otro así, sin más; y que, muy probablemente, eso suceda porque son novios.

Conociendo a Javi Oliveira, lo sorprendente es que esta posible relación no haya sido explotada con mucho más bombo dentro de su contenido. Pocas cosas son capaces de despertar mayor interés en la comunidad de Twitch que una nueva relación de pareja entre streamers, así que será necesario esperar un poco más para ver cómo avanzan, y si empiezan a dejarse ver juntos a propósito en sus contenidos. Dentro de lo que cabe, al menos a Nimu le queda el consuelo de que no entró de golpe y sin tener la cara cubierta en su habitación; ¡eso habría dado incluso más de qué hablar!