Viendo lo diferente que ha sido Noah Cyrus a la hora de desarrollarse profesionalmente, nadie puede acusarla de aprovecharse de su poderoso apellido. La hermana pequeña de Miley e hija también de Billy Ray es una cantante talentosa por derecho propio, si bien le pesó mucho tener a ambos como antecedentes musicales.

La joven, de solo 20 años, se confesó delante de los fans explicando en Instagram los problemas que tuvo desde joven lidiando con la popularidad de sus familiares. "Sentía que era esa persona que no le importa una mierda a nadie", llegó a decir muy emocionada por el recuerdo, pero siempre con buenas palabras hacia su hermana.

"Naciendo en mi familia, todo el mundo me daba la tabarra por ser la hermana pequeña de Miley", añade. "Era totalmente insoportable, y de ahí saqué la inspiración para 'Young and Sad' -una de las canciones de su último álbum-. Por eso hay unos versos que dicen que mi hermana lleva luz a donde va, y que yo aporto nubes de lluvia".

Esa es la sensación que tuvo durante mucho tiempo: "Siempre creí que sería así, y ha sido muy difícil superarlo. Lo llevo oyendo todos los días de mi vida. Algunas veces siento que ni siquiera respiro bien por culpa de eso".

La confesión va un poco más allá, para entrar en detalles sobre su nuevo disco: "Quería abrir mi corazón de una vez por todas sobre este tema, porque ha sido una gran parte de toda mi vida, y probablemente no vuelva a hablar sobre ello".

Noah dio una entrevista hace dos meses al periódico inglés The Telegraph, donde explicaba algo muy inquietante: "Era estresante ver fotos mías en las redes al lado de mi hermana. Leía cosas sobre mí que no tenían nada que ver con la realidad y las asumía como ciertas".

Superado ese duro trauma, la pequeña de los Cyrus quiere alejarse cuanto antes de aquella imagen de sí misma, y para ello se ha refugiado completamente en la música gracias a 'The End of Everything', un título sombrío con el que quiere dejar atrás sus recuerdos más dolorosos.