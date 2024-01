Orslok vuelve a los streams y revela el motivo por el que los dejó en 2021: "Estaba empezando a perder la cabeza"

Hace poco más de diez días que Orslok sorprendió a la comunidad al anunciar por X (Actualmente Twitter) su regreso a los streams con la llegada del 2024, algo que emocionó a todos sus seguidores. Porque, aunque han seguido estando activo en sus redes sociales, la realidad es que hace ya más de dos años que el gallego dejó los streams, ya que el último directo que hizo en su canal de Twitch fue en julio de 2021.

Por este motivo, no es de extrañar que Orslok haya tenido una acogida tan buena durante su primer directo, ya que ha registrado una media de espectadores de casi 30.000 espectadores, y ha conseguido superar esta cifra durante los momentos de más audiencia. Y, sin duda, esto ha sido un reflejo de lo que su comunidad le ha echado de menos, ya que parece que estos se han mantenido fieles a él, y han sabido mantener la misma esencia que caracterizaba a los espectadores y al chat de Orslok.

Además, durante este directo, el streamer ha decidido abrirse y explicar el motivo por el que terminó dejando los streams en 2021, momento en el que ha confesado que mentalmente le estaban afectando de forma muy negativa. Porque, aunque siempre digan que crear contenido no es un trabajo duro, la realidad es que, para él, era muy difícil desconectar de ellos, motivo por el que no podía dejar de pensar en estos incluso cuando cerraba directo; y se sentía mal consigo mismo cuando no hacía streams.

Por ello, confiesa que necesitaba dejarlo y estar una temporada fuera, porque, aunque no sabía cuándo iba a volver o si iba a hacerlo, sentía que era lo mejor para su salud mental, porque sentía mucha tensión a la hora de stremear. Por tanto, habrá que esperar que esta vez consiga ponerse menos presión encima a la hora de crear contenido, y que logre crear un equilibrio para que esto no vuelva a afectarle mentalmente.